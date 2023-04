Temperature pod lediščem ponekod ogrozile cvetoča sadna drevesa

Ljubljana, 6. aprila - Minula noč je bila po večini države najhladnejša v tem tednu, s temperaturami pod lediščem. Najnižjo so po podatkih Arsa izmerili na Blokah, minus osem stopinj Celzija. Ponekod bi pozeba lahko ogrozila cvetoča sadna drevesa, so opozorili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Škodo bodo sicer lahko ocenili po enem do dveh tednih.