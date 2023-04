Vremenoslovci napovedujejo ohladitev in nevarnost pozebe

Ljubljana, 6. aprila - Vremenoslovci ob jasni noči napovedujejo najnižje jutranje temperature od -8 do -1 stopinje Celzija. Možno je pričakovati povečano tveganje za morebitne poškodbe zaradi pozebe na kmetijskih rastlinah, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Čez dan bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 9 do 13 stopinj Celzija.