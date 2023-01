Tujci v Črni gori lani kupili za skoraj 400 milijonov evrov nepremičnin

Podgorica, 19. januarja - Tuji državljani in podjetja so med januarjem in oktobrom lani v Črni gori kupili za 369 milijonov evrov nepremičnin, kar je enkrat več kot v predkoronskem letu 2019, ko so vanje vložili 178 milijonov evrov. V zadnjih petih letih so tujci po podatkih državnega statističnega urada Monstat v državi kupili za 1,2 milijarde evrov nepremičnin.