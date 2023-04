Na sestanku pri varuhu človekovih pravic za hitro odločanje v zadevah glede pravic otrok

Logatec, 5. aprila - Namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič, ki je pri varuhu odgovoren za otrokove pravice, je danes povabil na srečanje predstavnike nevladnih organizacij s področja zaščite otrokovih pravic in zmanjševanja nasilja nad njimi. Na srečanju so opozorili na pomen hitrega odločanja v zadevah, ki se nanašajo na položaj in pravice otrok.