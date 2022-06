Ob mednarodnem dnevu poudarek na ničelni toleranci nasilja nad otrok

Ljubljana, 4. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem mednarodnem dnevu otrok žrtev nasilja izpostavlja, da v zadnjih dveh letih opaža porast nasilja nad otroki, in poudarja, da moramo imeti ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. Nedavno so v Ljubljani sicer odprli prvo Hiša za otroke, ki omogoča otroku prijazne kazenske preiskave spolnega nasilja.