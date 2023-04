Macron in von der Leyen s Xijem o Ukrajini ter odnosih med Evropo in Kitajsko

Peking, 6. aprila - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron se bosta danes v Pekingu sestala s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Pričakovati je, da ga bosta pozvala h konstruktivni drži glede vojne v Ukrajini, spregovorili pa bodo verjetno tudi o političnih in trgovinskih odnosih med Evropo in Kitajsko.