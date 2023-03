Von der Leyen: Odnosi EU-Kitajska bodo močno odvisni od kitajske drže do vojne v Ukrajini

Bruselj, 30. marca - Nadaljnji odnosi med EU in Kitajsko bodo močno odvisni od kitajskih stališč do ruske agresije v Ukrajini, je pred svojim obiskom v Pekingu danes povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zavzela se je za to, da se v odnosih s Kitajsko zmanjša tveganja, ne pa da se oddalji od nje.