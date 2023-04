V dunajski Galeriji Photon razstava poljskega fotografa Jakuba Staneka

Dunaj, 6. aprila - V dunajski Galeriji Photon se nocoj odpira razstava poljskega fotografa Jakuba Staneka, ki ga uvrščajo med petdesetih najboljših mladih fotografov na Poljskem. Njegova serija z naslovom V pričakovanju Sonca se osredinja na raziskovanje onesnaženja zraka in njegove manj vidne učinke in posledice. Razstava bo na ogled do 10. maja.