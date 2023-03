V Galeriji Photon dela Saše Ribič in Vincenta Forstenlechnerja

Ljubljana, 15. marca - V Galeriji Photon tokrat v okviru programa Avtorski dialog, ki je namenjen ustvarjalcem mlajše in srednje generacije, predstavljajo Sašo Ribič in Vincenta Forstenlechnerja. Saša Ribič v projektu Let 105 prikazuje tragedijo leta 105 družbe Britannia Airways, Forstenlechner pa v projektu Roygbiv prikazuje utrinke s svojega doma v Avstriji.