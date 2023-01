Nemško gospodarstvo po oceni nemške centralne banke nad pričakovanji

Berlin, 23. januarja - Gospodarski položaj Nemčije se je v zadnjih tednih izboljšal, podatki so boljši od decembrskih napovedi, v svojem mesečnem poročilu ugotavlja nemška centralna banka Bundesbank. Medtem ko inflacija in negotovost še naprej zavirata gospodarstvo, so se napetosti na energetskem trgu od poletja občutno zmanjšale, so navedli.