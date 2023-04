V mošeji Al Aksa v Jeruzalemu spopadi med izraelskimi silami in Palestinci

Jeruzalem, 5. aprila - V mošeji Al Aksa v Jeruzalemu so davi izbruhnili spopadi med izraelsko policijo in več deset Palestinci, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi, je sporočila izraelska policija. Po njenih navedbah je želela pregnati Palestince, ki so se, oboroženi s pirotehničnimi sredstvi, palicami in kamni, zabarikadirali v mošejo, nakar je prišlo do spopadov.