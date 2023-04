Izraelski policisti v starem delu Jeruzalema ustrelili 26-letnika

Jeruzalem, 1. aprila - Izraelski policisti so v starem mestnem jedru Jeruzalema nedaleč od mošeje Al Aksa ustrelili 26-letnika. Kot je v noči na soboto sporočila policija, je moški med zaslišanjem zgrabil policistovo pištolo in izstrelil dva strela. Nato so ga ustrelili. Moški prihaja iz arabske vasi v puščavi Negev na jugu Izraela.