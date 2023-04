Novinarji na RTVS bodo v torek stavkali od polnoči do polnoči

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 2. aprila - Novinarski sindikati Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bodo v torek stavkali s prekinitvijo dela od polnoči do polnoči. Za nov stavkovni dan v okviru stavke, ki so jo začeli maja, so se odločili tudi zaradi nezadovoljstva s pogajanji z delodajalcem, "ki jih z 38 izdanimi opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja poskuša odvrniti od stavke".