V Mariboru ob svetovnem dnevu Romov ugotavljajo izboljšanje stanja

V Mestni občini Maribor živi okoli 3500 Romov. Njihov položaj je boljši kot pred nekaj desetletji, saj so med drugim uspeli vzpostaviti dobro sodelovanje z mestno občino, šolami, zavodom za zaposlovanje, policijo in drugimi institucijami v mestu, je pojasnil predsednik Romskega društva Romano pralipe in podpredsednik Zveze Romov Slovenije.

Poudaril je, da so mariborski Romi vedno bolj uspešni na izobraževalnem področju, težave pa so še vedno pri zaposlovanju, zato se predvsem mlade družine odseljujejo v tujino, kjer lažje najdejo službo. "Romi ne želimo živeti od socialnih transferjev. Želimo imeti službe in tako preživljati svoje družine," je povedal.

Nekaj težav je tudi na stanovanjskem področju, a Bećiri je poudaril, da se je v zadnjih letih zmanjšalo število deložacij zaradi neplačevanja obratovalnih stroškov. Mlade Rominje po njegovih besedah ozaveščajo o njihovih pravicah, zato je manj dogovorjenih porok, vedno več Romov zaključuje osnovnošolsko izobraževanje in nato nadaljuje šolanje.

Če v šolah slučajno pride do kakšnih težav, se takoj vzpostavi komunikacija in "z dobrim sodelovanjem vse sproti rešujemo", je povedal Bećiri. Zelo dobrodošla pomoč so romske pomočnice v šolah in koordinatorica za romsko skupnost v centru za socialno delo in takšnih rešitev si želijo še v nekaterih drugih institucijah, med drugim Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.

Predstavnika v mariborskem mestnem svetu nimajo, saj v Mariboru ni romskih naselij, ampak Romi živijo razpršeno po mestu. Tako ni izpolnjen zakonski pogoj za predstavnika, a Romi po besedah Bećirija vseeno upajo, da bodo nekoč imeli mestnega svetnika. "To bi bilo dobro ne le za romsko skupnost, ampak za celotno mestno občino," je dejal.

Vesna Žličar, ki je na občini pristojna za romsko skupnost, je pojasnila, da bi bila za to potrebna sprememba statuta občine, a je treba pri tem upoštevati tudi druge manjšine. "Težko je zadostiti vsem," je dejala.

Potrdila je, da je sodelovanje med občino in romsko skupnostjo v Mariboru dobro. Pred leti je bila na občinski ravni ustanovljena komisija za romska vprašanja, v okviru katere se takoj naslavlja morebitne pereče tematike in tako prepreči zaostrovanje. "Ne dopuščamo, da bi izbruhnili problemi, o kakršnih poročajo iz drugih krajev," je dodal Bećiri.

Mariborski Romi se po njegovih besedah tudi mednarodno povezujejo. Na današnjo prireditev pri romski gostilni Romani Kafenava so med drugim povabili predstavnike Diaspore Romov Evrope in Balkana, ki je organizacija, ki združuje Rome v 18 državah. Njen cilj je skupno delovanje v boju proti diskriminaciji.