Ministrstvo zbira predloge za tretjo nagrado zlata čebela

Ljubljana, 2. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo poziv fizičnim in pravnim osebam ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev tretje nagrade zlata čebela. Tema letošnjega razpisa so raziskave o čebelah in drugih opraševalcih, poziv pa je odprt do 1. marca prihodnje leto.