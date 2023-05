V Podčetrtku osmi Festival vina in čokolade

Podčetrtek, 6. maja - V Podčetrtku bo danes potekal osmi Festival vina in čokolade, ki ga pripravlja gospodarsko interesno združenje Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Na letošnjem festivalu bo možno preveriti ponudbo 50 slovenskih ponudnikov vina in čokolade. Pripravili bodo tudi tekmovanje v peki torte, je sporočil organizator festivala.