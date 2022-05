V Podčetrtku sedmi festival Vina in čokolade

Podčetrtek, 7. maja - V Podčetrtku bo danes potekal sedmi festival Vina in čokolade, na katerem se bo predstavilo 55 ponudnikov. Spremljevalni program prinaša niz delavnic, kuharski šov Marka Magajne in izbor v peki najboljše sacher torte, prav tako tradicionalni izbor županovega vina, dobrodelni Debrin tek in glasbeni program z duom BQL.