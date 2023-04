Pirc Musar ob 25-letnici ITF pozvala k nadaljnji krepitvi humanitarnega delovanja

Ljubljana, 4. aprila - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob današnji 25-letnici delovanja Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF) mednarodno skupnost, zlasti donatorke ITF, pozvala k nadaljnji krepitvi humanitarnega delovanja in udejanjanja mednarodnega sistema, ki bo vsem zagotavljal pravice do miru, varnosti in zaščite pred vojnimi grozotami.