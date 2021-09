ITF po 20 letih očistil mine iz Sarajeva

Sarajevo, 3. septembra - Slovenska ITF Ustanova za krepitev človeške varnosti je končala projekt razminiranja prestolnice Bosne in Hercegovine. Sarajevo je tako po 20 letih znova brez min in neeksplodiranih ubojnih sredstev. V projektu Mine Free Sarajevo, ki so ga financirale ZDA, so našli in uničili 841 min in drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev.