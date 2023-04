Statistiki o dražji pripravi velikonočnih jedi

Ljubljana, 4. aprila - V času velike noči ljudje pogosteje posegajo po nekaterih živilih, med katerimi so šunka, jajca, hren in potica. Ta so se po ugotovitvah statističnega urada precej podražila že lani, glede na visoko inflacijo, h kateri močno prispevajo višje cene hrane, bi lahko bila letos še dražja.