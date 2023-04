Dnevnik: Dostavljalci hrane začasno brez identifikacijskih številk

Ljubljana, 4. aprila - Dostavljalci hrane v Ljubljani od preteklega tedna začasno ne potrebujejo več identifikacijskih številk na torbah, ki so bile obvezne od sredine lanskega avgusta. Identifikacijske številke so umaknili do zaključka postopka, ki ga je zoper platformi sprožila informacijska pooblaščenka, danes piše Dnevnik.