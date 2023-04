Z današnjim dnem ukinjeni ukrepi zaradi ptičje gripe

Ljubljana, 4. aprila - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je z današnjim dnem preklicala ukrepe, ki so za celotno ozemlje Slovenije veljali z namenom zmanjšanja tveganja za vnos visoko patogene aviarne influence v reje perutnine in ptic v ujetništvu. Rejce kljub temu poziva k doslednemu spoštovanju preventivnih ukrepov.