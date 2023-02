V ljubljanskem živalskem vrtu brez novih primerov ptičje gripe

Ljubljana, 8. februarja - Vse ptice v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so prejšnji teden pri poginulem črnem labodu potrdili ptičjo gripo, so zdrave. Za zdaj še ostajajo pod poostrenim nadzorom, obiskovalci pa do nadaljnjega do njihovih ograd nimajo dostopa, so sporočili iz Živalskega vrta Ljubljana.