Maribor, 3. aprila - Časnik Večer je objavil razpis za 27. večernico, nagrado za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo. Za nagrado se lahko potegujejo vsa izvirna pesniška, prozna in dramska besedila za otroke in mladino, ki so izšla v preteklem letu. Razpis je odprt do 15. maja.