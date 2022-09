Začenja se 27. literarni festival Oko besede

Murska Sobota, 22. septembra - V Murski Soboti se začenja 27. srečanje slovenskih otroških in mladinskih pisateljev in pisateljic Oko besede, namenjeno slovenski otroški in mladinski književnosti, ki do sobote prinaša številne dogodke, od podelite nagrade večernica in literarnih nastopov do delavnic, pogovorov, razstav in ekskurzije.