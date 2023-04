Bratje Italije s predlogom zakona za omejitev rabe tujk

Rim, 3. aprila - Poslanci vladajoče italijanske stranke Bratje Italije so v petek pripravili predlog zakona, s katerim si prizadevajo pred tujkami zaščititi italijanski jezik v javni upravi. V skladu s predlogom bi tako javni organi in uradi lahko bili kaznovani z globami do 10.000 evrov za uporabo izrazov, ki "ne sodijo v italijanski jezik".