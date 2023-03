Senatorka Rojc opozorila na težave Slovencev v Italiji pri podaljšanju vozniškega dovoljenja

Rim, 29. marca - Italijanska senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc (PD) je na italijanskega notranjega ministra Mattea Piantedosija naslovila vprašanje, zakaj morajo pripadniki slovenske manjšine ob podaljšanju vozniškega dovoljenja doplačati za pravilno zapisano ime in priimek s šumniki slovenske abecede in čakati dlje.

"Pravilno napisano ime in priimek v vozniškem dovoljenju je pravica, ne pa razkošje, za katerega je treba plačati visoko ceno in čakati dlje kot za 'navadno'," je opozorila.

Ministrova pojasnila pričakuje, potem ko je prejela pritožbo italijanskega državljana, pripadnika slovenske manjšine iz Trsta, da morajo tisti, ki pri italijanskem avtomobilskem klubu ACI v Trstu zahtevajo, da se njihovo ime in priimek v vozniško dovoljenje napišeta kot v izvirniku, torej s šumniki slovenske abecede, plačati 150 evrov in čakati deset dni dlje od običajnega postopka, so danes sporočili iz njene pisarne.

Senatorka Rojc ocenjuje, da bi po rešitvi tehničnih težav pri izdajanju osebnih izkaznic, vključno z elektronskimi dvojezičnimi izkaznicami s šumniki slovenske abecede, moralo biti mogoče brez večjih težav pridobiti tudi druge dokumente, ki jih izdelujejo računalniški sistemi pristojnih ministrstev.

"Namesto tega se dogaja, da je treba ob podaljšanju vozniškega dovoljenja za pravilno zapisano ime in priimek plačati dodatek in čakati dlje," je opozorila.

Izpostavila je še, da "skupni stroški podaljšanja vozniškega dovoljenja pri ACI znašajo od 60 do 100 evrov, odvisno od regije, v kateri se nahaja, pri ACI v Trstu pa podaljšanje stane 95 evrov, čaka pa se deset dni dlje od običajnega postopka".