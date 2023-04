Finance o bankah (3. 4.)

Ljubljana, 2. aprila - Srečko Korber se v komentarju Tišina - bančnikov vrlina! sprašuje o ali je bolje, da bančniki v času nevihte molčijo, ali naj ljudi prepričujejo, da so lahko mirni in ne povzročajo nepotrebne panike. Avtor meni, da so za obstoj in normalno poslovanje banke namreč pomembnejše psihologija in njene zakonitosti kot pa razne ekonomske kategorije.