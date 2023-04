Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. in 2. 4.)

Ljubljana, 2. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o protestnikih, ki so na tretjem shodu ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober v petek znova napolnili ljubljanski Trg republike. Poročale so tudi o srbskem ministru za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goranu Vesiću, ki je napovedal, da bo v ponedeljek obiskal Slovenijo.