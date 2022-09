Zaposleni na RTVS zaostrili stavko, Golob vodstvo pozval, naj zagotovi izvajanje javne službe

Ljubljana, 26. septembra - Zaposleni na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so zaostrili stavko in niso opravljali svojega dela. Stavkali so, ker se razmere na RTVS slabšajo, šikaniranje zaposlenih nadaljuje ter ker jim grozijo z disciplinskimi postopki. Premier Robert Golob pa je generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha pozval, naj zagotovi izvajanje javne službe.