Zdravstveni minister nov in dobro delujoč zdravstveni sistem napoveduje za leto 2026

Ljubljana, 31. marca - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je potem, ko naj bi članom strateškega sveta za zdravstvo zagrozil z odstopom, sestal s premierjem Robertom Golobom in predsednikom sveta Erikom Brecljem, je medijem pojasnil Bešič Loredan. Povedal je, da so soočili različna mnenja, za leto 2026 pa je napovedal nov in dobro delujoč zdravstveni sistem.