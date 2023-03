V SD in Svobodi v DZ vložili predlog deklaracije z obsodbo gladomora

Ljubljana, 31. marca - Vodji poslanskih skupin SD in Svoboda, Jani Prednik in Borut Sajovic ter predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Predrag Baković (SD) so danes v državni zbor vložili predlog deklaracije o spominu na množični poboj z lakoto - genocid v Ukrajini v 30. letih prejšnjega stoletja, so sporočili iz poslanske skupine SD.