Češki parlament gladomor v času Sovjetske zveze označil za genocid

Praga, 6. aprila - Češki parlament je v današnji resoluciji tako imenovani gladomor v letih 1932 in 1933 označil za genocid nad ukrajinskim narodom. Gladomor oz. umor zaradi lakote je izraz za množično lakoto v nekdanji Sovjetski zvezi, ki jo je povzročila stalinistična politika Moskve in v kateri je umrlo do štiri milijone Ukrajincev.