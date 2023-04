V Haagu danes začetek sojenja nekdanjemu kosovskemu predsedniku Thaciju

Haag, 3. aprila - Na haaškem posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu se bo danes začelo sojenje nekdanjemu kosovskemu predsedniku in poveljniku Osvobodilne vojske Kosova (OVK) Hashimu Thaciju ter trem soobtoženim. Obtoženi so vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti na Kosovu med in po oboroženem konfliktu v letih 1998 in 1999 ter na severu Albanije.