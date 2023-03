Golob v Buči: Vojna ne sme biti izgovor za nekaznovanost

piše posebni poročevalec STA iz Ukrajine Robert Petrovič

Kijev, 31. marca - Predsednik vlade Robert Golob se je danes ob prvi obletnici osvoboditve ukrajinskega mesta Buča udeležil slovesnosti v spomin na civilne žrtve vojne v Ukrajini. Opozoril je, da so se ruske sile znesle nad nedolžnimi ljudmi, vojna pa ne more biti izgovor za brezpravje in nekaznovanost.