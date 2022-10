Karel III. bo okronan maja prihodnje leto

London, 11. oktobra - Kronanje kralja Karla III. bo potekalo 6. maja prihodnje leto, so danes sporočili iz Buckinghamske palače in hkrati obljubili, da bo ceremonija odražala zgodovinsko tradicijo monarhije in njeno vlogo v sodobnem svetu. Težko pričakovana potrditev datuma prihaja le dober mesec dni po smrti kraljice Elizabete II., poroča BBC.