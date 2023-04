Tedenski pregled - svet od 31. 3. do 6. 4.

PETEK, 31. marca

MOSKVA - Rusija je sprejela novo zunanjepolitično strategijo, v kateri je ZDA in Zahod označila za vir "eksistencialnih groženj" za Moskvo, kot svoji strateški partnerki pa izpostavila Kitajsko in Indijo.

CELOVEC - Socialdemokrati (SPÖ) in ljudska stranka (ÖVP) so se po marčnih deželnih volitvah dogovorili o nadaljevanju sodelovanja v deželni vladi na avstrijskem Koroškem.

OSLO - Na severu Norveške se je v roku nekaj ur sprožilo več snežnih plazov, pri čemer so umrle štiri osebe.

SOBOTA, 1. aprila

NEW YORK - Rusija je prevzela enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu ZN. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je to označil za udarec v obraz mednarodni skupnosti.

VATIKAN - Papež Frančišek je zapustil bolnišnico Gemelli, kjer je preživel tri noči na zdravljenju zaradi bronhitisa. 2. 4., na cvetno nedeljo, je že predsedoval maši, ki jo je daroval prodekan kardinalskega zbora Leonardo Sandri.

NEDELJA, 2. aprila

PODGORICA - V drugem krogu predsedniških volitev v Črni gori je zmagal politični novinec Jakov Milatović, ki ga podpira prosrbska vladna koalicija. Prejel je 58,9 odstotka glasov in je premagal sedanjega predsednika Mila Đukanovića.

HELSINKI - Na parlamentarnih volitvah na Finskem je zmagala desnosredinska Stranka nacionalne koalicije Petterija Orpe, na drugo mesto se je uvrstila desničarska populistična stranka Finci, doslej vladajoči socialdemokrati premierke Sanne Marin pa so bili šele tretji.

SOFIJA - V Bolgariji so potekale parlamentarne volitve, že pete v zadnjih dveh letih, ki spet niso dale jasnega izida. Desnosredinsko zavezništvo GERB-SDS je prejelo približno 26, liberalni blok PP-DB pa okoli 24 odstotkov glasov.

SANKT PETERBURG - V eksploziji v baru je bil ubit ruski vojaški bloger Vladlen Tatarski, naklonjen predsedniku Vladimirju Putinu. Preiskovalci so 3. 4. pridržali osumljenko ter za napad obtožili ukrajinske varnostne službe in agente, povezane z opozicijskim politikom Aleksejem Navalnim.

WASHINGTON - Nekdanji guverner ameriške zvezne države Arkansas Asa Hutchinson je oznanil svojo kandidaturo na predsedniških volitvah v ZDA leta 2024. 72- letni konservativec se je predstavil kot alternativa nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu.

JERUZALEM - Izraelska vlada je odobrila predlog o ustanovitvi nacionalne garde v okviru ministrstva za nacionalno varnost, ki ga vodi skrajno desni minister Itamar Ben-Gvir. Opozicija opozarja, da bo garda delovala kot njegova zasebna milica.

DUNAJ - Članice skupine proizvajalk nafte Opec+ so napovedale usklajeno zmanjšanje proizvodnje nafte od maja do konca leta za okoli 1,6 milijona 159-litrskih sodov dnevno. Gre za največje znižanje proizvodnje od začetka pandemije covida-19 leta 2020.

WASHINGTON - V uničujočih tornadih v več zveznih državah na srednjem zahodu in jugu ZDA je konec tedna umrlo 29 ljudi. Ameriški predsednik Joe Biden je sprostil zvezno pomoč za Arkansas, ki je bil najbolj prizadet.

TOKIO - V starosti 71 let je 28. 3. umrl znan japonski filmski skladatelj, glasbenik, igralec in producent Ryuichi Sakamoto. Med drugim je prejel oskarja za glasbo v filmu Zadnji kitajski cesar.

PONEDELJEK, 3. aprila

HAAG - Na posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu se je začelo sojenje nekdanjemu kosovskemu predsedniku in poveljniku Osvobodilne vojske Kosova (OVK) Hashimu Thaciju ter trem soobtoženim zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v letih 1998 in 1999. Krivdo so zanikali.

TRST - Na deželnih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini je bil za predsednika te dežele za nov mandat izvoljen Massimiliano Fedriga, ki ga je podprlo več kot 60 odstotkov volivcev.

DONECK - Vodja ruske zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin je dejal, da so njegove sile "v pravnem smislu" osvojile kraj Bahmut. Iz generalštaba ukrajinske vojske pa so zatrdili, da so branilci Bahmuta odbili 20 napadov, ter da še vedno obvladujejo porušeno mesto.

HOUSTON - Ameriška vesoljska agencija Nasa je sporočila imena štirih astronavtov, ki bodo leta 2024 v okviru misije Artemis 2 poleteli okoli Lune. To so Američani Christina Koch, Victor Glover in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen.

TOREK, 4. aprila

BRUSELJ - Finska, ki je spričo ruske agresije na Ukrajino maja lani zaprosila za članstvo v Natu, je postala 31. članica zavezništva. Članice so novo zaveznico pozdravile na slovesnosti pred poslopjem Nata, na kateri so ob zvokih finske himne dvignili finsko zastavo.

NEW YORK - Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je na sodišču soočil z obtožnico, povezano s plačilom ženski za molk o spolnih odnosih. Odvzeli so mu prstne odtise in ga fotografirali za kartoteko, Trump pa se je izrekel za nedolžnega, obtožnico je označil za politično motivirano.

BRUSELJ - Belgijska in nemška policija sta izvedli racijo na sedežu Evropske ljudske stranke (EPP), povezano s preiskavo suma korupcije v nemški zvezni deželi Turingija. Preiskovali naj bi poslanca nemških krščanskih demokratov (CDU) Maria Voigta.

HAAG - Na jugu Nizozemske je v iztirjenju potniškega vlaka umrla ena oseba, še okoli 30 ljudi je bilo ranjenih, od tega 19 huje. Vlak je iztiril, ko je trčil v gradbeno opremo na progi.

SREDA, 5. aprila

VARŠAVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal Poljsko, kjer se je sestal s poljskim kolegom Andrzejem Dudo in predsednikom vlade Mateuszem Morawieckim. Duda se je zavzel za varnostna zagotovila Ukrajini, ki jih bo predlagal na julijskem vrhu Nata.

JERUZALEM - V mošeji Al Aksa so izbruhnili spopadi med izraelsko policijo in več deset Palestinci, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi. Z Gaze in Libanona je bilo na izraelsko ozemlje izstreljenih več raket, izraelska vojska je v odgovor napadla tarče v Gazi. Spopadi so se nadaljevali tudi 6. 4.

MILANO - Nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija so zaradi kardiovaskularnih težav in težav z dihanjem sprejeli na oddelek intenzivne nege. 6. 4. je njegov zdravnik sporočil, da ima kronično levkemijo, zdravijo pa ga zaradi okužbe pljuč.

LOS ANGELES - Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Kevin McCarthy je sprejel predsednico Tajvana Tsai Ing-wen. V Washingtonu so poudarili, da ne gre za uraden obisk, kljub temu je kitajska vojaška mornarica po srečanju okrepila prisotnost v bližini Tajvana.

ČETRTEK, 6. aprila

PEKING - Francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se sestala s kitajskim državnim vrhom. Pozdravila sta pripravljenost kitajskega predsednika Xi Jinpinga na pogovore z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in hkrati Peking posvarila pred morebitno dobavo orožja Rusiji.

PARIZ - V Franciji so, potem ko so 5. 4. propadli pogovori med sindikati in vlado, na poziv sindikatov enajstič potekali protesti in stavke proti pokojninski reformi. Na ulicah se je po podatkih policije zbralo 570.000 ljudi, manj kot v preteklosti. Poročali so o posameznih incidentih.

RIM - Papež Frančišek je na veliki četrtek daroval krizmeno mašo ob začetku velikonočnega tridnevja. Duhovnike je pozval k harmoniji in toleranci ter dejal, naj ne sejejo razdora znotraj Cerkve. V prevzgojnem domu za mladoletnike pa je opravil tradicionalni obred umivanja nog.

PODGORICA - Dosedanji črnogorski predsednik Milo Đukanović je po porazu na predsedniških volitvah uradno odstopil s čela Demokratske stranke socialistov (DPS), ki jo je vodil od leta 1998. Nasledil ga bo Danijel Živković, ki je bil doslej vodja poslanske skupine DPS.