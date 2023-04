Tedenski pregled - Slovenija od 31. 3. do 6. 4.

Ljubljana, 7. aprila - Premier Robert Golob je obiskal Ukrajino in se srečal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Vlada je predstavila osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema v javnem sektorju in se tako izognila zdravniški stavki. Aleksander Čeferin je bil soglasno izvoljen za nov mandat na čelu Uefe.

PETEK, 31. marca

KIJEV/BUČA - Premier Robert Golob je bil na prvem obisku v Kijevu po začetku ruske agresije na Ukrajino. Sestal se je s političnim vrhom in izrazil politično podporo Ukrajini, zavezanost Slovenije politiki njene ozemeljske celovitosti in solidarnost z ukrajinskim narodom. Izrazil je željo pri sodelovanju pri povojni obnovi države, zlasti regije Harkov. Na slovesnosti ob obletnici osvoboditve mesta Buča je opozoril, da so se ruske sile znesle nad nedolžnimi ljudmi, vojna pa ne more biti izgovor za brezpravje in nekaznovanost. Naznanil je, da se je Slovenija pridružila skupini držav za ustanovitev posebnega sodišča za ruske zločine nad Ukrajino.

VRHNIKA - Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar se je seznanila s stanjem pripravljenosti Slovenske vojske (SV) v lanskem letu. Kot kaže poročilo, še vedno obstajajo nekatera neskladja oz. odstopanja od standardov, a je Pirc Musar prepričana, da je SV sposobna braniti suverenost in ozemeljsko celovitost države. Po besedah načelnika Generalštaba SV Roberta Glavaša poročilo kaže neskladnosti predvsem na področjih zmogljivosti in sposobnosti za delovanje, izziv ostaja kadrovski primanjkljaj.

LJUBLJANA - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je poudaril, da bo zaradi zamika pri oblikovanju zdravstvenega plačnega stebra za 2. april napovedana stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) nezakonita. Ob tem je napovedal, da bo, če do 30. junija zakon ne bo vložen v zakonodajni postopek, vlada prevzela politično odgovornost. V Fidesu so se odzvali, da minister zavaja javnost glede nezakonitosti stavke.

LJUBLJANA/VELENJE - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan po tragičnem dogodku, ko je 29. marca na poti v velenjski zdravstveni dom umrl 74-letnik, pričakuje notranji izredni nadzor, po potrebi pa še zunanjega. Po besedah direktorja ZD Velenje Janka Šteharnika dosedanje ugotovitve kažejo, da je ekipa postopala pravilno, strokovni svet ZD pa je po pregledu informacij sklenil, da vzrok smrti in razlog iskanja zdravstvene pomoči nista bila povezana.

LJUBLJANA - Letna stopnja inflacije v Sloveniji je marca znašala 10,5 odstotka, kar je najvišja raven od lanskega avgusta. Februarja je znašala pri 9,3 odstotka. K inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in električne energije, je objavil državni statistični urad. Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo v EU, je marca znašal 10,4 odstotka, kar je odstotno točko več kot februarja.

LJUBLJANA - Javnofinančni primanjkljaj je lani dosegel 2,32 milijarde evrov oz. 3,9 odstotka BDP, kar je 91 milijonov evrov oz. 0,7 odstotne točke manj kot leta 2021, je objavil statistični urad. Javni dolg se je kljub nominalnemu povišanju v deležu BDP znižal. Ob koncu leta 2022 je bil pri 69,9 odstotka BDP, ob koncu 2021 je znašal 74,5 odstotka BDP.

LJUBLJANA - Slovensko gospodarstvo je v luči visokih cen energentov in drugih surovin ter posledic težav v dobavnih verigah lani prvič po desetih letih v transakcijah s tujino ustvarilo primanjkljaj. Ta je po prvi oceni statističnega urada dosegel 606 milijonov evrov oz. 1,0 odstotka BDP. Lanski primanjkljaj sledi presežku v višini 2,14 milijarde evrov oz. 4,1 odstotka BDP v letu 2021.

LJUBLJANA - Vlada je v odgovoru na interpelacijo o njenem delu vse očitke glede domnevne neustreznosti ravnanja zavrnila kot neutemeljene. Koalicija pri svojem delu ravna v skladu z zavezami k spoštovanju, svobodi in odgovornosti, ministrska ekipa pa od nastopa mandata spoštuje ustavni red in načelo pravne države, so zapisali.

LJUBLJANA - Vodji poslanskih skupin SD in Svoboda, Jani Prednik in Borut Sajovic ter predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Predrag Baković (SD) so v DZ vložili predlog deklaracije o spominu na množični poboj z lakoto - genocid v Ukrajini v 30. letih prejšnjega stoletja.

LJUBLJANA - Okrog deset tisoč protestnikov se je na tretjem shodu ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober zbralo na ljubljanskem Trgu republike. Shod so tokrat razširili na vsesplošni protivladni protest.

LJUBLJANA - Visoka rast cen nepremičnin v Sloveniji se je leta 2022 nadaljevala, dosegle so novo rekordno raven. Cene stanovanj so nominalno zrasle za 19 odstotkov. Število poslov se je zmanjšalo za pet do 10 odstotkov, kar kaže na postopno ohlajanje trga, ugotavlja geodetska uprava.

LJUBLJANA - Na področju skrbi za osebe z avtizmom se tudi v zadnjem letu ni zgodilo nič, je ob mednarodnem dnevu zavedanja o avtizmu, 2. aprilu, ugotovil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Ministrstvo za delo in druge organe poziva, da vzpostavijo denimo dnevne centre in ustrezne neinstitucionalne oblike stanovanjskih skupnosti s pomočjo.

LJUBLJANA - Dobitnik nagrade Riharda Jakopiča za leto 2023 je slikar Staš Kleindienst. Priznanji Riharda Jakopiča sta dobili Maša Jazbec in Mitja Konić.

SOBOTA, 1. aprila

LJUBLJANA - V zdravniškem sindikatu Fides so preklicali za 2. april napovedano stavko. Odločitev so sprejeli potem, ko je vlada sindikatom javnega sektorja, tudi Fidesu, v petek poslala osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema, kar v sindikatu ocenjujejo kot prvi korak k izpolnitvi vladnih zavez o ločenem zdravstvenem plačnem stebru. Stavkovni odbor se bo sestal in vnovič ocenil situacijo glede stavke po vladni predstavitvi osnutka omenjenega zakona reprezentativnim sindikatom javnega sektorja na centralnih pogajanjih.

KIJEV - Mirovne pobude mednarodne skupnosti glede ruske invazije na Ukrajino so trenutno postavljene na stranski tir, je po končanem obisku v Ukrajini v pogovoru za STA in časnik Delo ocenil premier Robert Golob. Po obisku se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, zahvalil slovenskemu narodu za podporo in dejal, da Slovenija dela Ukrajino močnejšo.

LJUBLJANA - Z aprilom so se zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oz. za štiri odstotke. Z ministrstva za javno upravo so ob tem sporočili, da gre za prvi korak k dogovorjeni in nujni odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, h kateri so se v oktobrskem dogovoru med drugim zavezali vlada in sindikati javnega sektorja.

LJUBLJANA - Nacionalni inštitut za javno zdravje bo odslej covid-19 obravnaval kot ostale okužbe dihal, s čimer bodo prenehali z dnevnim poročanjem o številu zasedenih postelj za okužene s koronavirusom. V veljavi pa ostajajo priporočila za obiskovalce domov za starejše in drugih socialno-varstvenih zavodov.

LJUBLJANA - Uporabljati se je začela novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, po kateri imata med drugim oba starša po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Starševski dopust po novem za oba znaša 160 dni.

LJUBLJANA - Mariborski kriminalisti so po smrti šestletnega dečka, ki je januarja utonil v Termah Ptuj, na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju podali kazensko ovadbo zoper dve osebi. Po informacijah časnika Večer gre za animatorki, ki sta skrbeli za otroke na rojstnem dnevu.

LJUBLJANA/OSLO - Ena od štirih žrtev snežnih plazov, ki so se v petek sprožili na severu Norveške, je slovenski državljan. Po navedbah norveške policije gre za 40-letnega Slovenca, ki je umrl v snežnem plazu na območju Storsletta.

LJUBLJANA - V 89. letu starosti je umrla slikarka Milena Usenik.

MARIBOR - Večerov Bob leta 2022, ki so ga tradicionalno podelili v mariborskem gledališču, je prejel antropolog Dan Podjed.

NEDELJA, 2. aprila

PLANICA - Slovenski letalci so na veselje 13.500 gledalcev v Planici zadnji dan finala 44. sezone v smučarskih skokih slavili dvojno zmago. Timi Zajc je za desetinko točke premagal Anžeta Laniška. Slednji je prvič v karieri sezono končal na skupnem tretjem mestu, Slovenci so bili tretji tudi v pokalu narodov. Dan prej so izvedli dve tekmi, saj je petkova zaradi premočnega vetra odpadla. Lanišek je bil na posamični tekmi drugi, enako uvrstitev so na ekipni tekmi dosegli Lovro Kos, Domen Prevc, Zajc in Lanišek.

BRUGGE - Kolesarski as Tadej Pogačar je zmagal v skupni razvrstitvi dirke po Flandriji.

LJUBLJANA - Z začetkom aprila je mogoče z novo biometrično osebno izkaznico obiskati zdravnika, lekarne in druge zdravstvene izvajalce na enak način, kot to velja za zdravstveno izkaznico. Kljub temu zdravstvene izkaznice ostajajo v uporabi.

PONEDELJEK, 3. aprila

LJUBLJANA - Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema. Kot je napovedala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, bodo na tej podlagi skupaj s sindikati iskali konsenz za postavitev novega sistema plač v javnem sektorju. Ministrica je pojasnila, da se bodo o zakonu usklajevali v okviru delovne skupine, ob tem pa bodo po dejavnostih oblikovane delovne skupine za odpravo nesorazmerij. Vsakih 14 dni bodo še centralna pogajanja.

BRDO PRI KRANJU - Premier Robert Golob je gostil predsednika makedonske vlade Dimitarja Kovačevskega, s katerim sta podpisala skupno deklaracijo o okrepljenem sodelovanju. Golob je Kovačevskemu zagotovil trdno podporo Slovenije Skopju na poti v EU in poudaril, da se pogajanja Severne Makedonije za članstvo ne smejo ustaviti. Makedonskega premierja sta sprejeli tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.

LJUBLJANA - Predstavniki organizacij s področja kmetijstva so se po marčnem protestu sestali s premierjem Robertom Golobom in kmetijsko ministrico Ireno Šinko. Dogovorili so se za oblikovanje delovne skupine, ki bo pregledala odprta vprašanja. Po besedah predsednika sindikata kmetov Antona Medveda so se dogovorili za dveletni odlog uveljavitve davka na nepremičnine.

LJUBLJANA - Slovensko sodniško društvo je v odprtem pismu pozvalo predsednika vlade Roberta Goloba k izpolnjevanju zavez. Januarja jim je namreč obljubil mesečni dodatek k plači, a ga ne prejemajo. Sodniki pričakujejo, da vlada najpozneje v naslednjem mesecu sprejme ustrezne odločitve v smeri zavez, sicer bodo zaostrili aktivnosti za ureditev plačnega položaja.

LJUBLJANA - DZ je na ustavno sodišče podal predlog za izločitev sodnika Klemna Jakliča iz ustavne presoje novele zakona o RTVS, ker je v referendumski kampanji leta 2005 zagovarjal zakonske rešitve, ki jih zakon, ki je predmet ustavnopravne presoje, spreminja. Pod predlog se je podpisala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

BLED/LJUBLJANA - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na delovnem obisku gostila srbskega ministra za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Gorana Vesića. Dogovorila sta se, da bosta predlagala ustanovitev skupnega delovnega telesa s Hrvaško, Avstrijo in Italijo, ki bi se ukvarjal s tem, kako pospešiti železniške prevoze.

LJUBLJANA - Predsednica Nataša Pirc Musar je čestitala novoizvoljenemu črnogorskemu predsedniku Jakovu Milatoviću, ki je na volitvah porazil dolgoletnega predsednika Mila Đukanovića. Na Twitterju je zapisala, da se veseli odličnega sodelovanja in skupnih prizadevanj za okrepitev evropske poti Črne gore in regije Zahodnega Balkana.

LJUBLJANA - Bruselj je prižgal zeleno luč programu subvencioniranja letalskih povezav, s katerim želi vlada izboljšati povezljivost Slovenije. Program predvideva subvencioniranje povezav tri leta. Na voljo bo 5,6 milijona evrov letno, skupno torej 16,8 milijona evrov. Razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije je bil objavljen v torek.

KOPER - Sobarice v hotelih LifeClass bodo ostale zaposlene v družbi Istrabenz Turizem, saj so si tam premislili in jih ne bodo prenesli na zunanjega izvajalca. Kot so pojasnili v podjetju, so poleg 53 zaposlenih pridobili še pet novih, tako da imajo zdaj 58 sobaric.

MARIBOR - Poslovodstvo Pošte Slovenije je z reprezentativnima sindikatoma v družbi, Sindikatom poštnih delavcev in Sindikatom delavcev prometa in zvez, zaključilo pogajanja. Stavke poštnih delavcev, ki je bila napovedana za 17. april, tako ne bo. Po nekaterih informacijah naj bi se plačna masa zvišala za 15 odstotkov.

ŠOŠTANJ - Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne je za novega generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj imenovalo Branka Debeljaka. Na tem mestu je zamenjal Viktorja Vračarja, ki je bil odpoklican s funkcije.

TRST - V Furlaniji-Julijski krajini so se končale dvodnevne deželne volitve. Stranka Slovenska skupnost je nastopila samostojno, Slovenci pa so kandidirali tudi na listah drugih strank, a dosegli slabši rezultat. V deželni svet, kjer so doslej imeli dva predstavnika, je bil izvoljen le Slovenec Marko Pisani iz Slovenske skupnosti, ki je bil deželni svetnik že v iztekajočem se mandatu, potem ko mu je mesto prepustil Igor Gabrovec po izvolitvi za župana Devina - Nabrežine.

TOREK, 4. aprila

LJUBLJANA - Novinarski sindikati RTVS so izvedli 24-urno prekinitev dela, s katero so zaostrili stavkovne aktivnosti v okviru od maja lani potekajoče stavke. Pogajanja z vodstvom RTVS niso prinesla napredka, poglablja se pritisk na novinarsko avtonomijo, kršijo se programski in profesionalni standardi, so opozorili. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ocenila, da to dejanje priča o resnosti razmer v nacionalni medijski hiši in da RTVS na ta način ne more opravljati svojega poslanstva, zato je vodstvo hiše pozvala k odstopu. V. d. direktorja TVS Uroš Urbanija in odgovorni urednik informativnega programa drugega programa TVS Rajko Gerič, ki vodi stavkovna pogajanja na strani delodajalca, sta izrazila pričakovanje, da se bodo nasprotja med stavkajočimi novinarji in vodstvom zgladila.

LJUBLJANA - DS je izglasoval odložilni veto na novelo zakona o tujcih. To pomeni, da bo moralo novelo ob ponovnem glasovanju podpreti 46 poslancev. Za državne svetnike je spornih več zakonskih rešitev novele, med drugim ukinitev periodičnega preverjanja pogoja zadostnega preživljanja in odlog znanja slovenskega jezika na stopnji A1.

LJUBLJANA - Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo poslalo predloga zakonov o zdravstvenem informacijskem sistemu in o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki sta prva v sklopu načrtovane zdravstvene reforme. Predlog zakona o ZZZS bi med drugim uvedel dvotirno vodenje zavoda s tričlansko upravo ter enajstčlansko skupščino. Na obravnavi na ESS sta bili do predlaganih sprememb kritični tako delodajalska kot sindikalna stran, zato so predlagali ustanovitev pogajalske skupine.

LJUBLJANA - Predsednik vlade Robert Golob, predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon so pozdravili vstop Finske v zvezo Nato. Ob tem je Slovenija izrazila upanje, da se bo zavezništvu kmalu pridružila tudi Švedska. Finska, ki je spričo ruske agresije na Ukrajino maja lani zaprosila za članstvo v Natu, je v Bruslju predala dokumente o pristopu, s čimer je postala 31. članica zavezništva.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob 25-letnici delovanja Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF) mednarodno skupnost, zlasti donatorke ITF, pozvala k nadaljnji krepitvi humanitarnega delovanja in udejanjanja mednarodnega sistema, ki bo vsem zagotavljal pravice do miru, varnosti in zaščite pred vojnimi grozotami.

PORTOROŽ - Policije ob zahodnobalkanski poti učinkovito preprečujejo tihotapljenje ljudi, čeprav je teh vse več, je ob koncu neformalnega srečanja notranjih ministrov držav procesa Brdo v Portorožu dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Napovedal je, da bo policija pogosteje zaustavljala avtomobile, saj migranti zdaj potujejo po cestah.

LJUBLJANA - Državna revizijska komisija je razveljavila odločitev Darsa o oddaji javnega naročila za obnovo dotrajanega odseka štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami konzorciju CGP s partnerjema. Dars je za obnovo tega odseka izbral konzorcij CGP z družbama Euro-Asfalt in Iskro s ponudbeno ceno 69,95 milijona evrov brez DDV.

LJUBLJANA - Nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana je za predsednika uprave družbe imenoval Urbana Likozarja, dosedanjega prokurista in direktorja distribucijske enote Kočevje. Štiriletni mandat bo nastopil 7. aprila.

LJUBLJANA - Na okrajnem sodišču se je začela glavna obravnava v sojenju Ludviku Tomšiču zaradi domnevnih groženj nekdanjemu predsedniku vlade Janezu Janši. Obtoženi Tomšič je izpostavil, da ima zdravstvene težave, Janša pa je ocenil, da je bila grožnja Tomšiča, ki je na shodu februarja 2020 vzklikal "Ubij Janšo", zelo realna.

LJUBLJANA - V 79. letu starosti je umrla ekonomistka in nekdanja ministrica Tea Petrin.

DRAVOGRAD - Dobrodelna akcija Katra - drugi krog, v okviru katere so skupaj s prejetimi donacijami zbrali kar 275.000 evrov, se je sklenila z žrebanjem novega lastnika Renaulta 4 oz. katre.

SREDA, 5. aprila

LJUBLJANA - Premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se bo pri zavarovalnici Generali s 1. majem zvišala za dobrih deset evrov, možnosti podražitev ne izključujeta niti drugi dve zasebni zavarovalnici. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je napovedan dvig premije označil kot neupravičen in sklical sestanek s predstavniki zasebnih zavarovalnic, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zahteval je pojasnilo, zakaj bo do dviga prišlo in ponovil zavezo za ukinitev oziroma preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z začetkom leta 2025.

LJUBLJANA - Vlada in reprezentativni sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva so nadaljevali pogajanja o plačnem stebru za zdravstvo. Konkretnejših rešitev pogajanja niso prinesla, sta jih pa obe strani ocenili kot korak naprej. Sindikalna stran pričakuje intenziviranje pogajanj.

BRUSELJ - Slovenija glede morebitnega članstva Ukrajine v zvezi Nato ohranja politiko odprtih vrat, je po zasedanju zavezništva povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ministrica pred sklepnim delom slovenske kandidature za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov ostaja zmerno optimistična. O kandidaturi je v Bruslju govorila tudi z zunanjimi ministri ZDA, Severne Makedonije in Nove Zelandije.

KAMPALA/KIGALI - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v okviru večdnevnega obiska v Afriki obiskala Ugando in Ruando. V pogovorih je med drugim izpostavila vprašanje enakosti spolov, ki ga je naslovila s parlamentarnima kolegicama v Kampali in Kigaliju. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar pa je obiskal Namibijo in Bocvano. Slovenija je okrepila diplomatske stike z afriškimi državami, ki bodo predvidoma imele odločilno vlogo pri tem, ali bo nestalna članica Varnostnega sveta ZN v obdobju 2024-25.

LIZBONA - Aleksander Čeferin je bil na kongresu Uefe v Lizboni soglasno izvoljen za nov mandat kot predsednik Evropske nogometne zveze. Petinpetdesetletni odvetnik bo Uefo vodil do leta 2027.

LJUBLJANA - Predsednik DeSUS Anton Rifelj je povedal, da so na kongresu konec marca sklenili, da se Gibanju Svoboda ali kateri drugi stranki ne bodo priključili. Bodo pa s koalicijo projektno sodelovali pri napovedanih reformah, torej pokojninski, zdravstveni, davčni in pri zakonu o dolgotrajni oskrbi.

LJUBLJANA - Število registriranih brezposelnih je marca padlo in doseglo najnižjo raven doslej. Konec meseca je bilo uradno brez dela 50.327 ljudi, kar je 5,8 odstotka manj kot februarja in 16,9 odstotka manj kot marca lani. Nov padec je po pojasnilih zavoda za zaposlovanje posledica večjega zaposlovanja brezposelnih. Teh se je marca zaposlilo oz. samozaposlilo 5230, kar je 14 odstotkov več kot februarja.

ČETRTEK, 6. aprila

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je nadaljevalo vsebinsko obravnavo ustavne pobude glede novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), a ni sprejelo še nobene odločitve, niti o zahtevah za izločitev sodnikov ne. Komisija DZ za nadzor javnih financ pa je obravnavala poročilo o delovanju nadzornega sveta RTVS v letu 2022. Ob tem so v koaliciji izrazili pomisleke, ali je nadzorni svet dejansko opravil svojo nadzorno nalogo. Predsednik nadzornega sveta Borut Rončević je ocenil, da je bil njihov nadzor ustrezen.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za prihodnje triletno obdobje. Ta določa, da se bo ob prenehanju splošne odstopne klavzule na ravni EU javnofinančni primanjkljaj znižal pod referenčno vrednost treh odstotkov BDP. Za leto 2024 je določen v višini 2,8 odstotka BDP, nato naj bi se postopno zniževal. Vlada načrtuje tudi nadaljnje postopno zniževanje dolga države proti referenčni vrednosti 60 odstotkov BDP.

LJUBLJANA - Slovenija se pridružuje tožbi Evropske komisije proti Madžarski zaradi kršenja pravic pripadnikov skupnosti LGBTIQ+, je odločila vlada. Tožbo je za zdaj podprlo še 10 drugih članic EU, pa tudi Evropski parlament.

LJUBLJANA - Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je sklenil, da bodo do parlamentarnih počitnic pripravili mnenja in strokovne usmeritve po ključnih vsebinskih področjih. To so mladi in izobraževanje, preventiva v družbi, mediji, delovanje institucij, splet ter odkrivanje in pravosodje, so zapisali na spletni strani vlade. Mnenja, strokovne usmeritve in končna skupna priporočila namerava strateški svet predstaviti konec julija.

LJUBLJANA - Potem ko je Agencija za varstvo konkurence (AVK) marca ustavila postopek proti Telekomu Slovenije zaradi pogojevanja priključitve internetnega dostopa ADSL z zakupom telefonskega priključka ISDN, je Zveza potrošnikov Slovenije potrošnikom, ki so vložili tožbe proti Telekomu Slovenije, svetovala, naj jih umaknejo. Ker je AVK postopek ustavila zaradi pomanjkanja dokazov, tudi oškodovanje potrošnikov ni dokazano. Na AVK so poudarili, da zaključen postopek pred agencijo ni ovira za samostojno odločitev sodišča o temelju odškodninskih zahtevkov.

MARIBOR - Mariborski mestni svetniki so z dnevnega reda seje umaknili drugo obravnavo predlogov proračunov občine za letošnje in prihodnje leto. Odločanje so prestavili za 14 dni, vmes pa vključi v proračun manjkajoča sredstva za izpolnjevanje obveznih nalog. Župan Saša Arsenovič je opozoril, da bo zaradi nesprejetja proračunov oteženo delovanje občine in njenih podsistemov.

STRASBOURG - Članice Sveta Evrope bi morale pokazati večjo politično voljo za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, je opozorila generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić. Slovenija je imela ob koncu leta 2022 šest neizvršenih sodb. Med njimi se poročilo osredotoča na pomanjkanje učinkovitega sodnega varstva v primeru razlaščenih vlagateljev v podrejene obveznice in delnice saniranih bank.