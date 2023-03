Odbor DZ za izobraževanje za javno predstavitev mnenj o šolski prehrani

Ljubljana, 30. marca - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na današnji seji sprejel predlog koalicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice za sklic javne predstavitve mnenj o predlogih novele zakona o šolski prehrani in sprememb zakona o osnovni šoli. Predstavitev mnenj o obeh zakonih bo 9. maja ob 14. uri.