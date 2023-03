Predstavljene rešitve za novi most ob Mariborskem otoku

Maribor, 6. marca - V Mariboru so danes razstavili prispele natečajne elaborate za novi most ob Mariborskem otoku. Prve nagrade komisija ni podelila, je pa določila dve enakovredni drugi nagradi. Kdaj bodo most, ki bo s potjo za pešce in kolesarje povezoval levi in desni breg Drave na zahodni strani Mariborskega otoka, dejansko zgradili, zaenkrat še ni znano.