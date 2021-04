Na forumu elektrotehniške fakultete izpostavili pomen sodelovanja fakultet s podjetji

Ljubljana, 7. aprila - Sodelovanje med fakultetami in podjetji je po mnenju sodelujočih na današnjem poslovnem forumu ljubljanske fakultete za elektrotehniko ključno za razvoj. Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča izmenjava znanj in izkušenj vodi v hitrejšo gospodarsko rast. Sodelujoči so ob tem pozvali predvsem k povečanju vlaganj v raziskave in razvoj.