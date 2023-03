Dnevnik o Frankfurtskem knjižnem sejmu (29. 3.)

Ljubljana, 28. marca - Tanja Lesničar Pučko v komentarju Težka so pota knjige piše o pripravah na Frankfurtski knjižni sejem, na katerem bo Slovenija letos častna gostja in v okviru katerega so Mladinsko knjigo obiskale nemške novinarske ekipe. Avtorica meni, da bodo slovenske knjige skušale zavzeti prizorišča po Frankfurtu, a boj zanje je za pozne kandidate neizprosen.