Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 3.)

Ljubljana, 28. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju slovenskega premierja Roberta Goloba in njegovega hrvaškega kolega Andreja Plenkovića na Brdu pri Kranju, kjer sta se med drugim dogovorila za tristransko sodelovanje med Hrvaško, Slovenijo in Italijo za nadzor nezakonitih migracij. Poročale so tudi o stališčih obeh držav glede arbitraže.