Odbor Evropskega parlamenta predlaga pospešitev azilnih postopkov

Bruselj, 29. marca - Odbor Evropskega parlamenta za notranje zadeve je v torek sprejel pogajalska izhodišča za štiri zakonodajne predloge iz pakta o azilu in migracijah. Med drugim so se zavzeli za hitrejše azilne postopke na mejah in se dogovorili glede predloga uredbe, ki bo nadomestila dublinsko. Z izhodišči se bo parlament seznanil aprila na plenarnem zasedanju.