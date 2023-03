Golob in Plenković za sodelovanje pri vprašanju nezakonitih migracij

Brdo pri Kranju, 28. marca - Slovenski in hrvaški premier Robert Golob in Andrej Plenković sta se na današnjih pogovorih na Brdu pri Kranju zavzela za sodelovanje pri upravljanju nezakonitih migracij. Golob je na novinarski konferenci pojasnil, da Slovenija predlaga vzpostavitev koridorja med zunanjo schengensko mejo in Italijo, ki bi omogočil pregled dogajanja na območju.