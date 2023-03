Golob in Plenković z dogovorom za krepitev sodelovanja pri energetiki

Brdo pri Kranju, 28. marca - Slovenski in hrvaški premier Robert Golob in Andrej Plenković sta se danes dogovorila za podpis solidarnostnega sporazuma o oskrbi s plinom. Slovenija je tudi izrazila interes za sodelovanje pri povečanju zmogljivosti plinskega terminala na Krku in plinovodov. Solastnici krške nuklearke podpirata tudi gradnjo drugega bloka.