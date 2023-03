Predsednik SŠK Saje bo v Novem mestu daroval mašo za žrtve vojne v Ukrajini in mir

Novo mesto, 29. marca - Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje bo nocoj v novomeški stolnici sv. Nikolaja daroval mašo za žrtve vojne v Ukrajini in za mir. Maše se bodo udeležili tudi begunci iz Ukrajine, ki živijo v Novem mestu in okolici, so sporočili iz SŠK.