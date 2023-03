Raziskava: Rakotvorne spojine prisotne v številnih vsakdanjih živilih

Pariz, 28. marca - Raziskovalci so v številnih vsakdanjih živilih odkrili rakotvorne kemične spojine, imenovane nitrozamini, ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje potrošnikov, je danes opozorila Evropska agencija za varnost hrane (Efsa). Nitrozamini so bili odkriti v suhem mesu, predelanih ribah, kakavu, pivu in drugih alkoholnih pijačah, je sporočila Efsa.