Ljubljana, 24. marca - Ljubljanska biotehniška fakulteta izpostavlja nujnost vzpostavitve nacionalnega inštituta za hrano, potem ko je vlada projekt umaknila iz načrta za okrevanje in odpornost. Fakulteta oblasti poziva, naj za inštitut poiščejo druge finančne vire in podprejo preboj živilsko predelovalnih podjetij s temeljnimi raziskavami in razvojem področja.