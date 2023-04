V Haagu se bo začelo sojenje nekdanjemu predsedniku Kosova Thaciju za vojne zločine

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Haag, 2. aprila - Na haaškem posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu se bo v ponedeljek začelo sojenje nekdanjemu kosovskemu predsedniku in poveljniku Osvobodilne vojske Kosova Hashimu Thaciju in trem soobtoženim. Obtoženi so vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med in po oboroženem konfliktu na Kosovu. Tožilstvo je napovedalo več kot 300 prič.